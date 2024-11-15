Выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что в следующем году декларации будут сдавать ещё около восьми миллионов человек.

"Следует учесть тот факт, что Концепция всеобщего декларирования доходов была принята 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - сказал Токаев.

Он отметил, что всеобщее декларирование постепенно внедряется с 2021 года. В рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более четырех миллионов человек, в частности, госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги.