Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения.

Премьер-министру Олжасу Бектенову поручено оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов. Ситуация в области находится под контролем Правительства.

Напомним, Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию в Жамбылской области.

Ранее мы сообщали, что 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты. Днем 28 марта повторные толчки почувствовали жители Жамбылской области.