Как сообщил Алихан Смаилов, для устранения недостатков выработаны предложения по развитию транспортной сферы, реализации бюджетных инвестиционных проектов и пересмотру механизма господдержки отечественных производителей фармацевтической продукции.

Президенту также представлен пакет предложений по реформированию системы государственного аудита.

Кроме того, Главе государства доложено об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии. Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО "НК "КазМунайГаз", судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов, а также акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности системы госаудита в целом.