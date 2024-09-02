Единую цифровую платформу по ремонту дорог поручил создать президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегическим приоритетом является развитие транспортно-логистического сектора.

"Расположение Казахстана в самом центре Евразии является нашим огромным конкурентным преимуществом. Поэтому инвестиции, которые мы вкладываем в транспортную инфраструктуру, конечно же, окупятся", - выразил уверенность Президент Казахстана.

Он добавил, что следующим поколениям наших граждан мы должны оставить высококлассные автомобильные и железнодорожные магистрали, эффективно работающие аэрохабы, железнодорожные вокзалы, морские порты. В этом направлении требуется решить комплекс вопросов.

"Реформа железнодорожной отрасли должна сопровождаться пересмотром тарифной системы. Это очевидный факт. Новые тарифы позволят поддерживать надлежащее состояние железнодорожной сети и расширять ее пропускную способность. Компанией "Қазақстан темір жолы" реализуется три крупных инфраструктурных проекта по строительству железных дорог общей протяженностью свыше одной тысячи километров. Эти проекты должны быть выполнены в установленные сроки и на высоком качественном уровне", - сказал глава государства.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил состоянию автодорог.

"В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск", - сказал Токаев.

Большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог. Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан.

Касым-Жомарт Токаев поручил масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране.