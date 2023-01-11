Токаев поручил качественно провести призыв в армию в Казахстане

Президент принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Верховный главнокомандующий вооружёнными силами заслушал отчёт о результатах деятельности министерства в 2022 году и планах на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву представлена информация о состоянии боевой готовности, совершенствовании состава и структуры казахстанской армии, проведённых мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сообщил, что в прошедшем году созданы Силы специальных операций, наращивается потенциал десантно-штурмовых войск. Также пересмотрена программа боевой подготовки войск в соответствии с современными вызовами и угрозами.

Глава государства проинформирован о мерах, принимаемых оборонным ведомством по профилактике негативных явлений в армейской среде, повышению мотивации к выполнению воинского долга среди молодёжи, а также по совершенствованию системы социального обеспечения.

Министр обороны представил сведения об оснащении Вооружённых сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры, наращивании миротворческих возможностей. Также он отчитался о принимаемых мерах по утилизации и уничтожению неиспользуемого военного имущества и вооружения.

Верховному Главнокомандующему доложено о запланированных на 2023 год мероприятиях по поддержанию боевой готовности, проведению крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

По итогам встречи президент подчеркнул важность обеспечения защиты жизни и здоровья военнослужащих, улучшения морально-психологического климата в воинских коллективах. Также он определил перед министерством ряд задач, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны и качественную организацию и проведение весеннего призыва военнослужащих срочной службы.