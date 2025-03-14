Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал туризм одним из ключевых факторов роста региональной экономики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Серьезной точкой роста регионов должен стать туризм. Укреплению туристического потенциала способствуют проводимые там мероприятия республиканского и международного масштаба", - отметил глава государства.

Одним из таких событий станет "Ярмарка Содружества" в Таразе, куда приглашены ремесленники и аграрии из разных стран. По словам Токаева, мероприятие не только укрепит экономические связи, но и повысит инвестиционную привлекательность региона.

Президент также подчеркнул важность равномерного распределения крупных культурно-туристических событий в течение года, их брендирования и активного продвижения в СМИ.

"В целом, в каждом регионе проходят подобные "якорные" культурно-туристические мероприятия, многие из которых уже стали традиционными и ожидаемыми. Эти мероприятия нужно проводить преимущественно за счет спонсорских средств", - сказал президент.

Он поручил распределить их равномерно в течение года, заняться их брендированием и рекламой. Каждое такое событие должно широко освещаться в СМИ, привлекать к себе внимание и внутри страны, и за рубежом.