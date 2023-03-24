Токаев пообещал оказать поддержку казахстанским шахматистам

Глава государства принял почётного президента федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.

Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее. По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.

Президент поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Динаре Садуакасовой успехов на предстоящих соревнованиях.