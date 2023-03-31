Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств

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На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав зарубежных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении отметил, что предвестник весны Наурыз является праздником общих традиций и изобилия, отмечаемым на огромном пространстве от Центральной Азии до Балкан.

"Праздник Наурыз, ежегодно отмечаемый во всех уголках мира с целью сохранить эту общую традицию и передать ее следующим поколениям, служит ярким символом нашей дружбы и братства", – говорится в телеграмме президента Турции.

Добрые пожелания от имени братского татарского народа направил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Пусть присущий этому древнему и всегда молодому празднику мощный дух возрождения принесет с собой много созидательной энергии и откроет нашим народам новые возможности для развития, а также широкие перспективы для взаимного сотрудничества", – сказано в поздравлении.

В своем письме генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин отметил, что стремление к миру, гармонии с природой и взаимопониманию между людьми, характерные для праздника Наурыз, служат общими ценностями всего человечества.

"Наурыз играет важную роль в сохранении культурного разнообразия и укреплении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между народами и странами ШОС. Отрадно отметить, что при активном участии государств – членов ШОС Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о Международном дне Наурыз, что свидетельствует о признании значимости этого праздника на глобальном уровне", – написал Чжан Мин.

Главу государства также поздравил председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.