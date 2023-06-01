Лента новостей

Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил Сегодня, 17:25
326
Сегодня, 17:25
326

Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с акимом Алматы прогулялся по городу и показал дом, где жил в детстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Глава государства после ознакомления с работой центра диспетчерского управления общественным транспортом Алматы совершил прогулку по улицам мегаполиса и заглянул во двор, где ранее жила его семья", - сообщили в пресс-службе главы государства.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:25
326
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх