Сегодня, 18:06

Сегодня, 18:06

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.