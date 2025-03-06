Токаев поговорил с Путиным по телефону
Сегодня, 18:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
108Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
Самое читаемое
- Чиновники ЗКО оказались за решеткой за взятки и незаконные сделки с землей
- Депутаты требуют мониторинг состояния школ после инцидента в Атырау
- Полицейский погиб в Туркестанской области
- Куда в Казахстане обращаться для изгнания джиннов
- Шутка пятиклассника обернулась большими проблемами для его родителей в Костанае