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Токаев поговорил с Путиным по телефону

Сегодня, 18:06
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Акорда Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

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