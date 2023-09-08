Токаев поговорил с главой SINOPEC

Касым-Жомарт Токаев принял президента корпорации SINOPEC Юй Баоцая и обсудил возможность производства нефтегазохимической продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован об итогах деятельности SINOPEC в нашей стране и планах на предстоящий период.

"Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции. Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР", - говорится в сообщении.

Президент указал на важность внедрения водосберегающих технологий при реализации совместных проектов в энергетической и химической отраслях.