  • 8 Сентября, 12:53
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Токаев поговорил с главой SINOPEC

Сегодня, 12:38
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял президента корпорации SINOPEC Юй Баоцая и обсудил возможность производства нефтегазохимической продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован об итогах деятельности SINOPEC в нашей стране и планах на предстоящий период.

"Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР", - говорится в сообщении.

Президент указал на важность внедрения водосберегающих технологий при реализации совместных проектов в энергетической и химической отраслях.

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