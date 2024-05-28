Токаев поговорил с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем
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Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.
Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчёркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате "Центральная Азия – Германия" в Астане.
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