Токаев поговорил по телефону с Рахмоном

Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив традиционно высокую динамику казахско-таджикских отношений, главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Президент Казахстана в Таджикистан в августе этого года.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад Президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений.

Подтверждено взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.