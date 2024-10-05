Токаев поговорил по телефону с Рахмоном
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Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив традиционно высокую динамику казахско-таджикских отношений, главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Президент Казахстана в Таджикистан в августе этого года.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.
Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад Президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений.
Подтверждено взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
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