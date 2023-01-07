open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

t.me/aqorda_resmi Сегодня, 11:34
227
Сегодня, 11:34
227
Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев поговорил по телефону с президентом Таджикистана

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
 
В время беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.
 
Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства. 
 
Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.
 
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Президент Казахстана #Таджикистан #международные отношения
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:34
227
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх