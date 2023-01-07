Токаев поговорил по телефону с президентом Таджикистана

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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.



В время беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.



Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства.



Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.



Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.