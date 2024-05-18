Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

"Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей. Главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики", — говорится в сообщении.