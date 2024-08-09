Токаев поговорил по телефону с премьер-министром Японии
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
127Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечёт за собой серьёзных последствий.
В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в Первом Саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.
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