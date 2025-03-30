  • 30 Марта, 17:47
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Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом

Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.

Сегодня, 17:13
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания. 

Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. 

Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 

 Наряду с этим, отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.

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