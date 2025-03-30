Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом
Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания.
Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Наряду с этим, отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.
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