Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания.

Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Наряду с этим, отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.