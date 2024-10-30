Токаев подтвердил участие в конференции Doha Forum 2024
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Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации Соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале года.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.
Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 на приглашение Эмира Катара.
Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.
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