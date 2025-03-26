В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее, передает BaigeNews.kz.

Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита Председателя КНР в Астану для участия во втором саммите "Центральная Азия – Китай" в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев поддержал глобальные инициативы Председателя Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.

Глава государства подтвердил неизменную приверженность нашей страны политике "одного Китая".

Лю Цзяньчао подчеркнул, что Китай рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

В ходе беседы также были рассмотрены пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.