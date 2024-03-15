Токаев подробно рассказал о концепции "Адал азамат"

Президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау подробно рассказал о концепции "Адал азамат", передаёт BaigeNews.kz.

"Каждый гражданин нашей страны должен в полной мере воплощать в себе эти идеалы, которые емко выражает выдвинутая мною концепция "Адал азамат", неразрывно связанная с идеей Справедливого Казахстана. Нам жизненно важно укоренить эти основополагающие ценности в сознании подрастающего поколения. "Адал азамат" – это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно изменить мировоззрение всех граждан и укоренить в общественном сознании новые ценности. Если каждый гражданин будет следовать идеалам концепции "Адал азамат", мы построим справедливое общество. "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех" – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства", - сказал Токаев.

Президент считает, что созидание и новаторство являются залогом конкурентоспособности нашей нации в быстро меняющемся мире. Для построения прогрессивного государства необходимо, чтобы наши граждане воплощали в себе стремление к созиданию и инновационное мышление. Именно поэтому планируется укоренять в обществе культ знаний, последовательно развивать образование и науку, сказал Президент.

По его словам, опираясь на человеческий капитал, мы сможем реализовать все намеченные нами масштабные преобразования. Наша страна богата талантами, которые благодаря нестандартным подходам и смелым решениям добиваются успеха в самых разных сферах. В последние годы стремительный рост показывает креативная индустрия, считает Токаев.

"Не случайно мы говорим о казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и глобальном уровнях. Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны. Мы шаг за шагом приближаемся к постиндустриальной модели общества, главной движущей силой которой являются идеи и инновации. Нам предстоит построить экономику знаний, основанную на передовых технологиях. Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Это наша стратегическая задача. Данная технология уже в ближайшем будущем кардинально преобразит мир. Мы должны во всем соответствовать прогрессивным стандартам современной цивилизации цифровых номадов. Считаю, что в этой сфере у нас, в силу потенциала, менталитета и таланта нашей молодежи, есть реальные шансы на "казахстанский прорыв". Где-где, но именно здесь нужно не бояться действовать масштабно и амбициозно", - сказал Токаев.

Президент также обратил внимание на вопросы воспитания детей.

"В течение последних пяти лет мы много говорили о тех или иных ценностях. И это были не рассуждения на эфемерные высокие темы, а четкая проекция для комплексной работы в идеологической сфере. Сегодня мною обобщены все наши ключевые идеологемы и базовые ориентиры. Повторю их еще раз: это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Считаю, что, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке. Всем уполномоченным государственным органам необходимо пересмотреть и синхронизировать свою работу в соответствии с данной платформой", - сказал глава государства.

Он поручил Министерству просвещения обновить подходы к организации воспитательного процесса в школах. Надо органично интегрировать эти ценности в работу со студенческой молодежью, проводимую вузами и колледжами. Обозначенные идеалы должны лечь в основу военно-патриотических мероприятий в Вооруженных силах, заключил Токаев.