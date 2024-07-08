Токаев подписал закон о теплоэнергетике
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О теплоэнергетике", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.
Законом модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования.
Определены цели, задачи, принципы государственного регулирования в области теплоэнергетики.
Внедрены инструменты планирования развития и оценки состояния теплоэнергетической отрасли для обеспечения последовательного и эффективного ее развития. В частности,Министерством энергетики будут утверждены ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по регионам, секторам производства, транспортировки, реализации, потребления тепловой энергии, разработанные отраслевыми госорганами.
Структурирована система теплоснабжения, регламентированы права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей их услуг.
Системы теплоснабжения в зависимости от их мощности и подключенной нагрузки потребителей подразделены на централизованную, местную и индивидуальную системы теплоснабжения.
Обновлены механизмы тарифного регулирования, поддержки энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике для повышения инвестиционной привлекательности сектора.
Установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Аида Балаева высказалась об аресте известных казахстанских певцов
- Гроза и сильный ветер: штормовое предупреждение вновь объявлено по Казахстану
- Эпичное спасение тонущей женщины сняли на видео в Акмолинской области
- Британский миллиардер раздаст сотрудникам 650 млн долларов
- Склоновые стоки затопили дворы и дома в городе Жанатас Жамбылской области