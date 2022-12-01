Токаев подписал законы о республиканском бюджете и займе у МБРР

Ещё несколько законов подписал сегодня президент Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и развития", - соощается на сайте Акорды.

Также подписаны Закон "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы" и Закон "О ратификации Соглашения между Правительством РК и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений".