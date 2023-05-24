Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами

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Президент Казахстана подписал Закон "О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Соглашение должно позволить снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся транзитными перевозками по всей таможенной территории ЕАЭС, делая тем самым транзитную систему ЕАЭС более привлекательной и конкурентоспособной, считают в Комитете госдоходов.

Текст Закона публикуется в печати.