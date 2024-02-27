Токаев подписал закон по вопросам использования пастбищ

Президент Казахстана подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Документ направлен на совершенствование законодательства в области управления и использования пастбищ. Поправки вносятся в пять законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы.

Первый блок поправок направлен на устранение дефицита пастбищных угодий для выпаса сельхозживотных личного подворья.

В этих целях введён новый подвид пастбищ – "общественные", которые будут использоваться исключительно для выпаса местным населением сельхозживотных личного подворья. Они не будут передаваться в аренду.

Пастбища, не относящиеся к общественным, могут передаваться в аренду, использоваться для сенокошения.

Введён запрет на перевод общественных пастбищ в другие виды сельхозугодий. Исключена возможность получения без конкурса земель на праве временного безвозмездного землепользования (на 5 лет) для отгонного животноводства, выпаса скота. Земли для этих целей будут предоставляться исключительно в конкурсном порядке.

Для рационального использования ресурсного потенциала лесов лесные/природоохранные учреждения ежегодно будут информировать акиматы об участках лесного фонда, на которых возможны сенокошение и пастьба скота, с указанием занятых и свободных площадей, места их расположения.

Вторым блоком поправок обновлены требования по составлению и утверждению планов по управлению пастбищами и их использованию.

Третьим блоком поправок усилены механизмы по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по их обводнению.

В частности, для восстановления и улучшения состояния пастбищ предусмотрено проведение геоботанического обследования, мониторинга и инвентаризации пастбищ, а также другие меры.

Введена обязанность землепользователей и собственников не допускать уничтожение плодородия почв, использовать сельхозземли в соответствии с видом угодий.