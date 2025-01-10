Токаев подписал закон по вопросам дипломатической службы
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня, 18:33
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Сегодня, 18:33Сегодня, 18:33
37Фото: Qazcontent
Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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