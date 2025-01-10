Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.