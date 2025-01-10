  • 10 Января, 18:43
  • BAIGENEWS

Токаев подписал закон по вопросам дипломатической службы

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Сегодня, 18:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
37
Фото: Qazcontent

Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Самое читаемое

Наверх