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Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" Сегодня, 17:02
122
Сегодня, 17:02
122

Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны".

Тексты законов опубликованы в печати.

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#закон #Акорда #военная полиция #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:02
122
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