Токаев подписал Закон "Об общественном контроле"
Сегодня, 20:05
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Сегодня, 20:05Сегодня, 20:05
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главой государства подписаны законы "Об общественном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
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