Токаев подписал Закон "Об общественном контроле"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписаны законы "Об общественном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".