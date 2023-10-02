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Токаев подписал Закон "Об общественном контроле"

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Токаев подписал Закон "Об общественном контроле" Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписаны законы "Об общественном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур". 

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