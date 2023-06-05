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Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43
153

Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, связанный с обменном сведениями из кредитных историй граждан в рамках ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза", - сказано в официальном сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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Сегодня, 16:43
153
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