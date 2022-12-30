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  • Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев
ATPress.kz Сегодня, 17:36
148
Сегодня, 17:36
148
Фото: ATPress.kz

Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев

Главой нашего государства подписан Закон Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

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#Токаев #платежеспособность #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:36
148
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