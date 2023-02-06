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Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан" Сегодня, 17:53
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Сегодня, 17:53
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Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан"

Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, президент нашей страны подписал ещё один закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". 

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#Токаев #цифровизация #закон
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:53
150
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