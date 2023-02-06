Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан"

Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, президент нашей страны подписал ещё один закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".