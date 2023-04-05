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  • Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений
pixabay.com Сегодня, 18:07
392
Сегодня, 18:07
392
Фото: pixabay.com

Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений

Президент Казахстана подписал закон по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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Сегодня, 18:07
392
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