Токаев подписал закон о трансферте из Нацфонда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023 – 2025 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось о том, что размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определён в объеме 2,2 триллиона тенге, с дальнейшим сокращением до двух триллионов тенге в 2024 году и до 1,9 триллионов тенге в 2025 году.