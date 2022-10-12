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Токаев подписал закон о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном Вчера, 20:33
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Токаев подписал закон о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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#Указ Главы государства #Акорда #Токаев #экономика
Журналист
Вчера, 20:33
324
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