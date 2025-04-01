Токаев подписал Закон о ратификации Соглашения СНГ по борьбе с коррупцией
Об этом говорится в сообщении Акорды.
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Президент Республики Казахстан подписал Закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в противодействии коррупции, передаёт BaigeNews.kz.
Соглашение подписано в Астане 14 октября 2022 года главами Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана.
Оно предусматривает сотрудничество по следующим направлениям: содействие по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления, осуществление розыска и возвращения доходов от коррупции, создание и использование специальных информационных систем.
Также в рамках документа предусмотрено повышение квалификации кадров, обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции и результатами антикоррупционного мониторинга, разработка программ и планов сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.
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