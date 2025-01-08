Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, ранее Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры в 2024 году.