Токаев подписал закон о работе Французского агентства в Казахстане
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
122Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, ранее Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры в 2024 году.
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