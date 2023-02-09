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Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС Сегодня, 17:14
246
Сегодня, 17:14
246

Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся применения Кыргызстаном Договора о Евразийском экономическом союзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.", - говорится в официальном сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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#закон #Акорда #Касым-Жомарт Токаев #Кыргызстан #ЕАЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:14
246
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