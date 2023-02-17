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Сегодня, 17:10
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Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС
Президент Казахстана подписал закон о порядке перечисления ввозных таможенных пошлин в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза, передаёт BaigeNews.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза", - сказано в сообщении на сайте Акорды.
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