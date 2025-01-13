  • 13 Января, 18:25
  • BAIGENEWS

Токаев подписал закон о госнаградах и доступе к информации

Об этом проинформировали в Акорде.

Сегодня, 17:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
278
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

Самое читаемое

Наверх