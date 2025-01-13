Токаев подписал закон о госнаградах и доступе к информации
Об этом проинформировали в Акорде.
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
278Фото: akorda.kz
Президент Казахстана подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации", - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
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