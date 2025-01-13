Президент Казахстана подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации", - говорится в сообщении.