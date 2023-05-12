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  • Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел
zakon.kz Сегодня, 17:44
189
Сегодня, 17:44
189
Фото: zakon.kz

Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

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Сегодня, 17:44
189
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