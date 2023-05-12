Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.