main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится?
egov.kz Сегодня, 17:19
287
Сегодня, 17:19
287
Фото: egov.kz

Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится?

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Поправки вносят существенные изменения в работу чиновников. К примеру, теперь в госорганах появятся служащие-контрактники. Их будут привлекать к госслужбе только на один год и для работы только над одним нацпроектом. 

Отныне появится новый повод увольнять госслужащих. Трактовка поправки звучит так: "Вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия, в связи с утратой доверия". Это касается только тех чиновников, которых назначил президент. 

Еще одно новшество - госслужащих намерены вывозить работать в другие регионы. Будет действовать ротация между центром и регионами. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:19
287
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх