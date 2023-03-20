Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится?

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Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Поправки вносят существенные изменения в работу чиновников. К примеру, теперь в госорганах появятся служащие-контрактники. Их будут привлекать к госслужбе только на один год и для работы только над одним нацпроектом.

Отныне появится новый повод увольнять госслужащих. Трактовка поправки звучит так: "Вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия, в связи с утратой доверия". Это касается только тех чиновников, которых назначил президент.

Еще одно новшество - госслужащих намерены вывозить работать в другие регионы. Будет действовать ротация между центром и регионами.