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Токаев подписал указ о призыве казахстанцев на срочную воинскую службу

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Сегодня, 18:05
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: Qazcontent

Президент Казахстана подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В тексте документа говорится: "В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" и статьей 31 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года через соответствующие местные органы военного управления.

4. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы".

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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