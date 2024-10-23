Президент подписал Указ о присуждении ряду казахстанцам госнаград

В преддверии национального праздника Дня Республики Казахстан Указом Президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz. В числе награжденных видные деятели образования, здравоохранения, культуры и науки, представители производственной сферы, бизнеса, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда.

1. За особые достижения в развитии отечественной науки, а также выдающиеся заслуги в общественной деятельности высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена вице-президенту НАО "Национальная Академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан Джумадильдаеву Аскару Серкуловичу;



2. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена учителю КГУ "Специальная школа-интернат №4" города Алматы Нурпейсовой Гульжанар Молдакеримовне и учителю КГУ "Школа-гимназия №34 имени Асана Тайманова" города Уральска Траисовой Эльмаре Аскаровне;



3. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды присвоена директору ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Прокопу Георгию Георгиевичу.



Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся достижения в науке и особые заслуги в общественной деятельности присвоено вице-президенту Национальной Академии наук при Президенте Республики Казахстан А.Джумадильдаеву, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны – учителю специальной школы-интерната №4 города Алматы Г.Нурпейсовой, учителю школы-гимназии №34 имени А.Тайманова города Уральска Э.Траисовой, директору ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Г.Прокопу.



Орденом "Отан" награждены директор Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии С.Джошибаев, известный поэт, лауреат Государственной премии Н.Оразалин.

Орденом "Барыс" І степени отмечены заместитель Председателя Мажилиса Парламента А.Рау, артист Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Р.Баглановой Н.Онербай, ветераны труда К.Джакупов, О.Озганбаев, В.Редкокашин, С.Шакрат, а также руководитель международного центра клинической репродуктологии Persona города Алматы В.Локшин;орденом "Барыс" IІ степени – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Н.Онжанов, ветеран труда Ж.Шарипов;орденом "Барыс" IІI степени – заместитель Премьер-министра Т.Дуйсенова, чемпионка мира по шахматам Б.Асаубаева, аким Кызылординской области Н.Налибаев, председатель Общественного совета города Тараза С.Сейдазимов.



Ордена "Парасат" удостоен ряд известных ученых, деятелей культуры, образования, представителей производственной сферы:

В их числе председатель Совета директоров АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" города Алматы З.Аманжолова, директор ТОО "Арғымақ" Шиелийского района Кызылординской области О.Байдилда, генеральный директор РОО "Казахстанское авторское право" Б.Есеналиев, профессор Казахского национального университета искусств Х.Калиламбекова, актер Карагандинского областного академического казахского драматического театра имени С.Сейфуллина К.Кемалов, генеральный директор Института литературы и искусства имени М.Ауэзова К.Матыжанов, аким Туркестанской области Д.Сатыбалды, главный редактор литературно-художественного журнала "Мағжан" Ж.Сулейменов, аким города Шымкента Г.Сыздыкбеков, актриса Казахского национального драматического театра имени М.Ауэзова Д.Темирсултанова.

За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласияорден "Ел бірлігі" вручен члену Ассамблеи народа Казахстана С.Героеву, председателю РОО "Ассоциация "Барбанг" курдов" А.Алиеву, председателю ОЮЛ "Ассоциация "Мицва" А.Барону, соучредителю ТОО "Динар-Электромаш" С.Вишняку.

За значительный вклад в развитие и процветание страныорденом "Құрмет" награжден ряд граждан, среди них директор КГП "Реабилитационный детский центр "Балдаурен" города Алматы Ш.Абесов, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Р.Бектуров, актриса Музыкального театра юного зрителя города Астаны С.Еслямова, скрипачка Ж.Серкебаева, директор школы-гимназии города Косшы Д.Аскарова.



Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІ и ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей. Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено видным представителям науки и культуры.



Почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" присвоено известным поэтам и писателям Т.Медетбеку, В.Михайлову, И.Сапарбаю; звание "Қазақстанның халық әртісі" – актерам театра и кино К.Жумабекову, Л.Каден, О.Коржевой, И.Лебсак, Р.Махпировой, Г.Шынтемир, А.Идрышевой, оперным певицам М.Мухамедкызы и Дж.Баспаковой, дирижеру А.Мухитдинову, кюйши С.Турысбеку, певице М.Ильясовой.

Кроме того, почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" А.Байгенжину, руководителю центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" В.Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Б.Цхаю. Кроме того, почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" А.Байгенжину, руководителю центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" В.Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Б.Цхаю.