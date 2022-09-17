Токаев подписал указ о переименовании столицы

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Глава государства подписал Указ "О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

"В соответствии со статьёй 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", – говорится в тексте документа.

Ранее на совместном заседании палат парламента депутаты проголосовали за возвращение столице прежнего названия. Министр юстиции Казахстана Канат Мусин заверил, что изменение названия столицы не обязывает граждан менять документы, удостоверяющие личность. Также в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили, что код столичного аэропорта NQZ, который был изменён с TSE на NQZ в июне 2020 года, менять не будут.

17 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан. Поправки в главный закон страны в том числе содержат нормы о том, что в Казахстане установлен семилетний срок для президента без переизбрания.

Напомним, во время выступления с Посланием народу Казахстана 1 сентября Глава государства порекомендовал провести внеочередные выборы и ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.