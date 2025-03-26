Токаев учредил юбилейную медаль в честь Победы в ВОВ
Всех ветеранов Великой Отечественной войны к 80-летию Великой Победы наградят медалью.
Сегодня, 21:01
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Сегодня, 21:01Сегодня, 21:01
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Главой государства подписан Указ "О единой юбилейной медали "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с Указом единой юбилейной медалью "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл" будут награждены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и иные лица.