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Токаев учредил юбилейную медаль в честь Победы в ВОВ

Всех ветеранов Великой Отечественной войны к 80-летию Великой Победы наградят медалью.

Сегодня, 21:01
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Токаев учредил юбилейную медаль в честь Победы в ВОВ Сегодня, 21:01
Сегодня, 21:01
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Главой государства подписан Указ "О единой юбилейной медали "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с Указом единой юбилейной медалью "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл" будут награждены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и иные лица.

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