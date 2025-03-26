Главой государства подписан Указ "О единой юбилейной медали "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с Указом единой юбилейной медалью "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл" будут награждены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и иные лица.