Токаев подписал ряд законов
Сегодня, 12:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
79
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей” и закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях”.