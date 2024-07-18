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Токаев подписал ряд законов

Сегодня, 12:05
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Токаев подписал ряд законов Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей” и закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях”.

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