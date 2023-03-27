  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК
Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК Сегодня, 09:00
231
Сегодня, 09:00
231

Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:00
231
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх