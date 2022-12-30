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  • Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК
Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК Сегодня, 18:04
63
Сегодня, 18:04
63

Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Подписаны:

  • Конституционный закон РК"О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан";
  • Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства";
  • Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".

Тексты законов публикуются в печати.

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#закон #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:04
63
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