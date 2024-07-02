  • 2 Июля, 10:59
  • BAIGENEWS

Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Сегодня, 09:39
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primeminister.kz Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39
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Фото: primeminister.kz

Глава государства 1 июля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Налогового кодекса", передаёт BaigeNews.

Поправки направлены на:

  • введение нормы, согласно которой налоговый агент в лице оператора интернет-платформы производит удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей за ИП, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, которые являются исполнителями в соответствии с Социальным кодексом;
  • наделение права налогоплательщика на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере 50% от суммы отнесенных на вычеты расходов (затрат) на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в связи с созданием объекта промышленной собственности, включая работы, по которым имеется охранный документ, а также на приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности у вузов, научных организаций и стартап-компаний по лицензионному договору или договору уступки исключительного права с целью коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;
  • предоставление налоговых преференций при создании научных центров при исследовательских университетах;
  • поэтапное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых.

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