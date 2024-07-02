Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Глава государства 1 июля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Налогового кодекса", передаёт BaigeNews.

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