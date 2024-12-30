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Токаев подписал закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка

Об этом проинформировали в Акорде.

Сегодня, 11:05
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, ранее Токаеву сообщили о планах работы Сената на 2025 год.

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