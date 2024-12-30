Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", - говорится в сообщении.