Токаев подписал закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка
Об этом проинформировали в Акорде.
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
132Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, ранее Токаеву сообщили о планах работы Сената на 2025 год.
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