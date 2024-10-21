Токаев подписал новый закон
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21 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об обмене биологическим материалом", передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати, уточнили в Акорде.
Ожидается, что эта ратификация позволит странам Содружества независимых государств объединить усилия, направленные на совершенствование лабораторной диагностики особо опасных болезней животных и пополнение национальных коллекций микроорганизмов (штаммы). На основании этих исследований планируется разрабатывать лекарственные препараты, средства диагностики и лечения заболеваний животных. Они также будут способствовать повышению знаний и квалификации профильных специалистов.
Кроме того, в рамках соглашения будет реализован подход, направленный на предотвращение распространения инфекционных и особо опасных болезней животных и защиту территорий государств-участников от эпизоотий.
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